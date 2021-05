Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Fußball Polizei plant Fan-Kontrollen am Kieler Holstein-Stadion

Kiel. Vor dem Relegations-Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) plant die Polizei Kontrollen von Fans, die ohne Karte am Kieler Stadion mitfiebern wollen. Neben Alkohol seien dort auch Glasflaschen jeglicher Art verboten, sagte Polizeisprecher Matthias Arends am Freitag. Gleiches gelte für Feuerwerkskörper und Pyrotechnik.

Am letzten Zweitliga-Spieltag am 23. Mai hatten sich etwa 1500 Fußball-Fans vor der Arena versammelt. Während des Spiels und auch danach wurden Böller und Bengalos gezündet. Auch die Maskenpflicht und der Abstand wurden nur selten eingehalten. Als Beamte einschritten, wurden sie mit Böllern und Flaschen beworfen. Am Samstag im Relegations-Rückspiel sind rund 2350 Zuschauer im Holstein-Stadion zugelassen.

Die Kieler Polizei rechnet damit, dass Kölner Fans ihre Mannschaft in den Norden begleiten werden. "Wir sind darauf vorbereitet", sagte der Polizeisprecher. Beide Fangruppen sollen getrennt werden. Die Polizei machte keine Angaben, wie viele Einsatzkräfte am Samstagabend vor Ort sein werden.

Im Spiel am Samstag fällt die Entscheidung über einen Kieler Aufstieg in die Bundesliga. Das Hinspiel hatte der Zweitligist in Köln mit 1:0 gewonnen.

