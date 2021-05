Otto Group stellt Jahresbericht vor und informiert über Lage

Das Logo des Otto Konzerns ist an der Konzernzentrale vor blauem Himmel zu sehen.

Hamburg. Die Folgen der Corona-Pandemie haben dem Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group zuletzt zu riesigen Zuwächsen im Onlinehandel verholfen. Wie das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (28. Februar) insgesamt verlief und wie die aktuelle Lage aussieht, will der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken heute (10.30 Uhr) bekanntgeben. Der größte deutsche Versandhändler ist neben der Marke Otto mit etlichen weiteren Marken vertreten, wie zum Beispiel About You, Bonprix und Mytoys. Auch das Transport- und Logistikunternehmen Hermes zählt zum Otto-Konzern.

Otto hatte bereits zu Jahresbeginn bekannt gegeben, dass der Umsatz im Online-Handel 2020/21 voraussichtlich um rund 23 Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro gestiegen sein werde. Der Konzern ist auch im stationären Handel, als Finanzdienstleister und als Anbieter von Software-Lösungen aktiv. Der Umsatz des Gesamtkonzerns lag im vorigen Geschäftsjahr 2019/20 bei 14,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 213,7 Millionen Euro.

