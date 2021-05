HSV holt Paderborner Kapitän Schonlau

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Sebastian Schonlau vom Ligarivalen SC Paderborn verpflichtet. Der 26 Jahre alte Verteidiger kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, teilte der Verein mit. Schonlau war auch als möglicher Zugang beim abstiegsgefährdeten Bundesligisten 1. FC Köln gehandelt worden, nachdem der Wechsel seines Noch-Trainers Steffen Baumgart zu den Rheinländern zur neuen Saison bestätigt worden war.

Der Abwehrspieler war seit 2014 bei den Ostwestfalen und spielte mit dem Verein auch in der 1. Liga. Seit dem vergangenen Sommer ist er Kapitän der Mannschaft. "Sebastian passt sehr gut in unser erstelltes Spieler-Profil", sagte Sportvorstand Jonas Boldt. Er bringt die Erfahrung aus mehr als 130 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga mit, besitze mit 26 Jahren aber auch noch Entwicklungspotenzial "und versprüht vor allem den Hunger und Ehrgeiz, bei uns den nächsten Schritt gehen zu wollen".

Schonlau ist die erste Neuverpflichtung der Hamburger für die kommende Spielzeit, seitdem seit Sonntag feststeht, dass der HSV zum dritten Mal den Aufstieg verpasst hat.

