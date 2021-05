Hamburger CDU-Fraktion legt Innenstadtkonzept vor

Dennis Thering, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Hamburg. Eine Woche nach der Handelskammer hat auch die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft ein Konzept zur Entwicklung der Innenstadt vorgelegt. Neben schon bekannten Projekten wie der Binnenalsterpromenade oder der Untertunnelung der Willy-Brandt-Straße sollen unter anderem eine Markthalle mit Gastronomiebetrieb, mehr Grün, mehr Kultur und mehr Wohnen Räume verbinden, Leben in die City bringen und ihre Attraktivität für Besucher steigern, wie Fraktionschef Dennis Thering und Stadtentwicklungsexpertin Anke Frieling am Montag bei der Präsentation auf dem Domplatz sagten.

Die Corona-Pandemie habe die Lage der Händler weiter verschärft. Deshalb müssten mit einem Neustart nach dem Lockdown schnell Anreize geschaffen werden. Sie forderten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf, die City zur Chefsache zu machen und einen Innenstadt-Beauftragten zu benennen.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-630574/2