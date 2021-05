Ploß fordert Ende der Maskenpflicht an Alster und Elbe

Hamburg. Der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploß hat die Aufhebung der Maskenpflicht am Wochenende an Alster und Elbe gefordert. Grund seien die sinkenden Inzidenzzahlen, teilte Ploß am Sonntag mit. Auch müsse die Außengastronomie spätestens Pfingsten wieder öffnen dürfen. "Die Maskenpflicht für Jogger und Spaziergänger an Alster und Elbe sowie im Jenischpark war von Anfang an unverhältnismäßig und hat dazu geführt, dass die sinnvollen Coronamaßnahmen auf weniger Akzeptanz gestoßen sind", kritisierte Ploß.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen, lag in Hamburg am Sonntag laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 49,2 (Stand 03.10 Uhr). Das RKI wies jedoch darauf hin, dass bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten sei, dass an Feier- und Brückentagen weniger Menschen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden.

