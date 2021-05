Mann verliert Kontrolle: S-Bahn kollidiert mit Einkaufswagen

Hamburg. Ein stark alkoholisierter Mann hat am Hamburger S-Bahnhof Königstraße einen Einkaufswagen in das Gleisbett fahren lassen und so einen Zusammenstoß mit einer S-Bahn verschuldet. Der 57-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend die Kontrolle über einen von ihm am Bahnsteig mitgeführten Einkaufswagen verloren, woraufhin dieser auf die Bahngleise stürzte, teilte die Bundespolizei mit. Ein Triebfahrzeugführer einer in den Bahnhof einfahrenden S-Bahn konnte einen Zusammenstoß mit dem Wagen trotz eingeleiteter Schnellbremsung nicht verhindern.

Eine zufällig anwesende Besatzung eines Rettungswagens hielt den 57-Jährigen davon ab, sich auf die Gleise zu begeben und alarmierte den Notruf. In der Folge wurde die betreffende S-Bahnstrecke für rund eine halbe Stunde gesperrt und der Fahrstrom der Schienen abgestellt. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Einkaufswagen anschließend bergen und sicherstellen. Bei dem 57-Jährigen wurde daraufhin ein Atemalkoholwert von 2,25 Promille ermittelt.

