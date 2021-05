Kollision mit Baum: 39-Jähriger Autofahrer schwer verletzt

Armstedt. Ein 39 Jahre alter Mann ist bei Armstedt (Kreis Segeberg) alkoholisiert mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr von Brokstedt kommend in Richtung Armstedt, als das Auto von der nassen Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 39-Jährige in der Nacht in seinem Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 0,55 Promille festgestellt. Er kam mit mit einem Rettungswagen zu Behandlung in ein Krankenhaus, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

