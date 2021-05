16-Jähriger mit Auto auf rasender Flucht vor der Polizei

Schwarzenbek. Ein 16-Jahre alter Junge ist mit drei jugendlichen Mitfahrern in einem gemieteten Auto im Kreis Herzogtum Lauenburg in wilder Fahrt vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgung endete auf der Autobahn 24 (Berlin-Hamburg) mit einer Vollsperrung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Eine Polizeistreife wollte den auf der Autobahn fahrenden Wagen am Dienstagnachmittag kontrollieren. Doch der 16-Jährige gab Gas und raste in Richtung Hamburg davon. Dabei überholte er mehrere Lastwagen auf dem Standstreifen. Vor der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande konnte ihn ein Streifenwagen überholen, und der Jugendliche schien sich der Kontrolle zu stellen. Doch er flüchtete erneut mit hohem Tempo und riskanten Manövern, um dann unvermittelt auf der linken Spur anzuhalten. Die Beamten sperrten daraufhin die Fahrbahn in Richtung Hamburg.

Wie sich herausstellte, hatte eine 16-jährige Mitfahrerin den Wagen unter falschen Angaben gemietet. Beiden droht ein Strafverfahren.

