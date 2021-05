Im Kreis Segeberg wieder Präsenzunterricht für alle Schüler

Kiel. Auch im Kreis Segeberg dürfen von Montag an wieder die Schüler aller Jahrgänge durchweg zum Unterricht in die Schule gehen. Dies teilte am Mittwoch das Bildungsministerium mit, nachdem die Corona-Inzidenz in dem einstigen Problemkreis fünf Werktage in Folge unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag. Zuletzt waren es 38,2.

Auch in den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Plön, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie in der Stadt Flensburg haben nach Ministeriumsangaben alle Jahrgänge Präsenzunterricht. In den restlichen Kreisen und kreisfreien Städten trifft dies mit Ausnahme von Neumünster auf die Klassen eins bis sechs zu, ansonsten ist Wechselunterricht. Abschlussklassen haben jeweils Präsenzangebote, auch in Neumünster.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-573058/3