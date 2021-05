Buxtehuder SV: Leun fordert Siege im Saisonendspurt

Hamburg. Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben sich im Endspurt der Bundesliga ein klares Ziel gesetzt. Das Team von Trainer Dirk Leun will die beiden noch ausstehenden Heimspiele gewinnen und die Saison versöhnlich abschließen. Am Freitag (18.00 Uhr) ist der SV Union Halle-Neustadt in der Halle Nord zu Gast, am 22. Mai (18.00 Uhr) kommt es zum Lokalduell gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten

Leun blickt zunächst auf die Partie gegen Halle-Neustadt. Das Hinrundenspiel gegen den Aufsteiger hatte der BSV mit 23:25 verloren."Das Hinspiel ist lange her", sagte der Trainer, dem es vielmehr um eine Reaktion auf das schwache Spiel in Oldenburg (25:30) am vegangenen Sonntag gehe. "Wir haben in der ersten Halbzeit zehn Würfe von Rechtsaußen zugelassen. Da hat die Abstimmung gar nicht gestimmt. Wir müssen mit mehr Biss und Engagement in die Zweikämpfe gehen."

Personell ist die Situation beim BSV weiterhin angespannt. Lea Rühter, Lisa Antl, Mieke Düvel und Annika Lott stehen schon länger nicht zur Verfügung. Zudem ist auch ein Einsatz von Linksaußen Teresa von Prittwitz fraglich, die im Heimspiel gegen Bietigheim umgeknickt war und seither über Schmerzen klagt.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-568050/2