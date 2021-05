Corona-Promi-Sammelalbum bringt 155 700 Euro für Kultur

Alexander Böker (l) und Oliver Wurm halten Panini-Sammelalbum "#Team Hamburg" in der Hand.

Um die Hamburger Kultur in der Corona-Krise zu unterstützen, hatte ein kleines Büro eine große Idee: ein Panini-Sammelalbum mit Maske tragenden Promis. Alle Gewinne sollten der Kultur zugute kommen. Die Idee kam so gut an, dass die Erwartungen mehr als erfüllt wurden.