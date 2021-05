Altes Landhaus in Hennstedt brennt komplett nieder

Hennstedt. Im schleswig-holsteinischen Hennstedt (Kreis Steinburg) ist ein Reetdachhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Warum das leerstehende Landhaus und der direkt angrenzende Stall in der Nacht zu Sonntag in Brand gerieten, war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Haus sei zuletzt unbewohnt gewesen, im Stall seien keine Tiere untergebracht gewesen. Die Pferde eines Stalls in unmittelbarer Nähe blieben unversehrt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

