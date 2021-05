Freizeit So genossen Hamburger ihre Glücksmomente an der Elbe

Sommer, Sonne, Elbstrand – die Hamburger genossen am Sonntag die Sonne im sonst so trüben Corona-Frühling.

Nach trüben Wochen ist es endlich mal schön: Die Hanseaten zieht es am Muttertag an die Strände. Wie funktioniert das in Krisenzeiten?