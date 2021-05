Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 50,0

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Samstag auf 50,0 gesunken. Am Tag zuvor war eine Inzidenz von 52,1 gemeldet worden, am Samstag vergangener Woche lag der Wert bei 58,6. Innerhalb eines Tages kamen 181 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel zu den Corona-Neuinfektionen hervorgeht (Stand: 8. Mai, 18.54 Uhr). Am Samstag vergangener Woche waren es 247 Neuinfektionen.

In Kliniken lagen wegen Covid-19 am Samstag den Angaben nach 148 Menschen - 13 weniger als am Vortag. 51 von ihnen werden demnach auf der Intensivstation behandelt, das ist einer weniger als am Tag zuvor. 31 Corona-Patienten und -Patientinnen wurden beatmet; so viele wie am Vortag.

Die Stadt Neumünster liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche) weiterhin über der kritischen Schwelle von 100 - mit einem Wert von 112,2. Hier gilt von Montag an die Corona-Notbremse des Bundes. Die niedrigsten Zahlen gab es im Kreis Schleswig-Flensburg (19,9).

© dpa-infocom, dpa:210509-99-527588/2