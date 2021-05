Neumünster wählt den Oberbürgermeister

Neumünster. Die Stadt Neumünster wählt an diesem Sonntag den Oberbürgermeister neu. Dabei hat Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU/53) vier Gegenkandidaten. Für die SPD geht der Hamburger Unternehmensberater Tobias Bergmann (49) ins Rennen, der vor einigen Jahren als "Kammerrebell" von sich reden machte und von April 2017 bis Dezember 2018 Präses der Handelskammer in der Hansestadt war. Neumünster ist derzeit die einzige der vier kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein, deren Verwaltungschef kein SPD-Parteibuch hat.

Oberbürgermeister Tauras leitet seit 2009 die Verwaltung der mit 80 000 Einwohnern viertgrößten Stadt in Schleswig-Holstein. Die Grünen haben ihren Fraktionsvorsitzenden in der Ratsversammlung, Sven Radestock (51), als Kandidaten aufgeboten. Weitere Bewerber sind der Parteilose Memet Celik (47) und der NPD-Ratsherr Mark Proch (56).

Sollte sm Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit holen, kommt es am 30. Mai zur Stichwahl zwischen den zwei Bewerbern mit den meisten Stimmen. Wahlberechtigt sind rund 64 000 Menschen. Knapp 10 000 davon haben Briefwahlunterlagen angefordert, von denen laut Pressesprecher Stephan Beitz bis Freitag mehr als 8000 ausgefüllt zurückgesandt wurden. Bei der Wahl 2015 habe es 3500 Briefwähler gegeben.

Im Wahlkampf rückten in Neumünster diverse Themen in den Fokus. Dazu gehörten die künftige Gestaltung des Ortszentrums Großflecken und die Mobilität, also die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs, des Auto- und Radverkehrs. Auch in diesem Zusammenhang spielte der Klimaschutz eine Rolle. Ein weiteres Wahlkampfthema war die Kinderbetreuung.

