Nach blutigem Streit auf St. Pauli: Fahndung mit Fotos

Hamburg (dpa/lno) – Gut sieben Monate nach einer blutigen Auseinandersetzung auf St. Pauli fahndet die Hamburger Polizei mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Tätern. Bei dem Streit zwischen mehreren Beteiligten war am 22. September vergangenen Jahres ein 19-Jähriger durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Bilder von Überwachungskameras zeigen zwei dunkel gekleidete Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

