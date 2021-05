Jan Delay: Live-Streaming-Konzert im Hamburger Gruenspan

Hamburg. Der Hamburger Musiker Jan Delay (45) spielt nach mehr als eineinhalb Jahren wieder ein Live-Konzert auf einer echten Bühne. "ich freue mich riesig verkünden zu können: morgen um 19 uhr gibt es ein jan delay & disko no. 1 konzert", schrieb der Hipp-Hop-, Soul- und Funkmusiker am Mittwochabend auf seinem Instagram-Account. Das Konzert am Donnerstagabend werde live aus dem Hamburger Club Gruenspan auf St. Pauli ins Internet übertragen. Delay, der im Mai sein neues Album "Earth Wind & Feiern" rausbringt, postete zudem: "kann es noch gar nicht glauben. Es wird das erste konzert seit über 1,5 jahren."

