Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt auf 89,5

Hamburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert am Donnerstag mit 89,5 an. Damit liegt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter der wichtigen Marke von 100. Vor einer Woche hatte die Behörde den Wert mit 109,3 angegeben.

Auf anderer Berechnungsgrundlage ermittelt das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg bereits seit neun Tagen einen Wert von unter 100. Am Donnerstag nannte das RKI eine Inzidenz von 78,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Das ist weiterhin der bundesweit zweitniedrigste Wert nach Schleswig-Holstein (54,7).

Insgesamt meldete die Stadt am Donnerstag 280 bestätigte Neuinfektionen. Das sind 57 mehr als am Mittwoch und 121 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit Corona in Hamburg gestorbenen Menschen stieg nach Angaben des RKI um vier. Damit beträgt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie 1513.

In den Hamburger Kliniken wurden der Gesundheitsbehörde zufolge mit Stand Mittwoch 232 Covid-19-Patienten behandelt - acht mehr als am Dienstag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen sank um acht auf 95.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde nachweislich 73 338 Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert. 65 100 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen. Bis einschließlich Dienstag waren in Hamburg nach RKI-Angaben 548 482 Menschen mindestens einmal, 137 542 Einwohner zweimal geimpft.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-491040/2