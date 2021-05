Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel wird aufgehoben

Hamburg. Die seit Mitte November geltende Stallpflicht für Geflügel wird von Donnerstag an in Hamburg aufgehoben. Der Geflügelpest-Erreger werde nur noch vereinzelt bei Wildvögeln nachgewiesen, teilte die Behörde für Verbraucherschutz am Mittwoch in Hamburg mit. Seit Oktober wurde die Geflügelpest in Hamburg bei rund 40 Wildvögeln nachgewiesen. Die Fallzahlen gingen zuletzt weiter zurück. Infektionen in Tierhaltungen gab es nicht. Auch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) stuft das bundesweite Risiko für Geflügelhaltungen mittlerweile als mäßig ein. Aufgrund dieser Entwicklung könne die Stallpflicht aufgehoben werden.

