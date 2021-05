Gehöft in Ellerdorf brennt vollständig ab

Ellerdorf. Auf einem Gehöft in Ellerdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, handelte es sich um einen sogenannten Resthof, der aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wurde. Mehr als 100 Kräfte seien im Einsatz gewesen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Eine große Schwierigkeit sei die Wasserversorgung vor Ort gewesen, berichtete der Sprecher, es mussten rund 1200 Meter Schlauchleitungen verlegt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht und sollten teilweise am Mittwoch noch fortgesetzt werden. Das Ehepaar, das den Hof bewohnte, blieb laut Feuerwehr unverletzt. Die komplette Anlage, darunter das Wohngebäude, wurde jedoch vollständig zerstört. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.

