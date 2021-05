Brände Feuer in Fernwärme-Kraftwerk in Hamburg ausgebrochen

Hamburg. In einem Fernwärme-Kraftwerk in Hamburg-Billbrook ist am frühen Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr geriet ein Förderband in Brand. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Menschen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.

