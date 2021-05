Ministerin: Corona-Proteste nicht von Extremisten gesteuert

Kiel. Die Behörden in Schleswig-Holstein haben bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass Rechtsextremisten oder Reichsbürger die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung steuern oder maßgeblich beeinflussen. Das sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Dienstag in Kiel bei der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichtes. "Gleichwohl werden wir das Protestgeschehen weiter sehr genau im Blick behalten, um frühzeitig zu erkennen, ob es über die reine Mobilisierung zu Protesten gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen hinausgeht und in eine demokratiefeindliche oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates mündet."

