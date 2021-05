Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs beginnt

Meldorf/Heide. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern steht am Dienstag (10:00 Uhr) ein 42 Jahre alter Mann vor dem Schöffengericht in Meldorf im Kreis Dithmarschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich Weihnachten 2015 in Heide an einem damals fünf Jahre alten Mädchen vergangen zu haben. Er soll das Kind dazu gebracht haben, den Unterleib zu entblößen. Anschließend soll er das Mädchen im Schambereich berührt und dabei gefilmt haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe sagte.

Der Mann und das Opfer wohnten damals beide im selben Haus. Außerdem soll der Mann mehrere tausend kinderpornografische Schriften besessen und mehrfach entsprechende Dateien versandt haben. Die Taten sollen sich zwischen dem 25. Dezember 2015 und dem 11. April 2019 in Heide zugetragen haben. Der 42-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Für den Prozess ist zunächst nur ein Verhandlungstag anberaumt worden.

