Kiel will den Nordrivalen HSV von Platz drei verdrängen

Kiel. Holstein Kiel will in der 2. Fußball-Bundesliga den Hamburger SV überholen und auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorrücken. Nötig ist dazu am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) ein Heimsieg im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen. Drei Tage nach der 0:5-Packung im Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund geht die Terminhatz für die von zwei 14-tägigen Corona-Quarantänen zurückgeworfenen Kieler damit weiter. Sie müssen in den nächsten drei Wochen noch sechs Punktspiele absolvieren, die drei vor ihnen liegenden Aufstiegskonkurrenten nur drei. Zudem steht für den SVS viel auf dem Spiel: Die Gäste hoffen nach neun Auswärtspleiten in Serie auf ein Ende ihrer Auswärtsmisere und wollen ihre Aussichten auf den Klassenverbleib verbessern.

