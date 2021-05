Neuer Zeitplan: Kein Pokalfinale am 29. Mai

Kiel. Schleswig-Holstein wird am bundesweiten Finaltag der Fußball-Amateure nicht vertreten sein. Das teilte der Fußballverband des Landes (SHFV) am Montagabend mit. Der Finaltag findet am 29. Mai statt. Dann sollten in allen 21 Landesverbänden die Pokalfinals ausgetragen werden. Die Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs der kommenden Saison.

In Schleswig-Holstein sind noch sechs Spiele offen: ein Achtelfinale, drei Viertelfinals und zwei Halbfinalspiele. Der SHFV wollte alle Begegnungen nebst Finale rund um das Pfingstwochenende im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente austragen lassen. Dafür wären jedoch Sondergenehmigungen nötig gewesen. Nach Austausch mit den Behörden stand jedoch fest, "dass wir die Kriterien für die nötigen Sondergenehmigungen nicht erfüllen können", sagte Sabine Mammitzsch, Vizepräsidentin Spielbetrieb im SHFV.

Nunmehr soll bis zum 30. Juni eine sportliche Lösung in Schleswig-Holstein gefunden werden. Ähnliche Probleme gibt es auch in anderen Landesverbänden.

