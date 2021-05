Mann angeschossen: Fahndung nach Täter in Wilhelmsburg

Hamburg. Nach einem Schuss auf einen 34-Jährigen in Hamburg-Wilhelmsburg fahndet die Polizei nach dem Täter. Der 34-jährige sei am Montag am Oberkörper verletzt worden und habe sich zusammen mit einem Begleiter - vermutlich seinem Bruder - von selbst in ein Krankenhaus begeben, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe keine Lebensgefahr für den Verletzten. Die beiden Türken seien auf einer Straße unterwegs gewesen, als der 34-Jährige angeschossen wurde. Ein Zeuge hörte den Schuss und alarmierte die Polizei.

Die Beamten starteten eine Großfahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers. Ein Spürhund habe am Tatort eine Patronenhülse gefunden. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Der Verletzte habe nur mit Hilfe eines Dolmetschers befragt werden können.

