HSV auch ohne Hunt beim Saisonfinale in 2. Fußball-Liga

Hamburg. Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Ausfall verkraften: Aaron Hunt hat sich im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (1:1) am vergangenen Donnerstag einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und wird in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Verein am Montag mit. Der 34 Jahre alte Mittelfeldroutinier war in den vergangenen Wochen einer der besten und stabilsten Hamburger.

Wenige Tage zuvor hatte Innenverteidiger Stephan Ambrosius einen Kreuzbandriss erlitten. Er fällt mehrere Monate aus. Für die ausstehenden drei Punktspiele unter Interimstrainer Horst Hrubesch ist das eine weitere Schwächung für die Hanseaten.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-451529/2