Corona-Inzidenz sinkt in Hamburg unter 100

Seit Mitte März liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg über 100. Jetzt ist sie erstmals wieder unter diese Marke gerutscht. Sollte das mehrere Tage so bleiben, könnte es Lockerungen geben.

Hamburg. Die Corona-Inzidenz ist in Hamburg nach Berechnungen der Stadt erstmals seit Mitte März unter die wichtige Marke von 100 gesunken. Die Gesundheitsbehörde meldete am Montag 190 bestätigte Fälle. Das sind 13 weniger als am Sonntag (203) und 42 weniger als am Montag vor einer Woche (232). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, ging von 100,8 auf 98,6 zurück. Vor einer Woche hatte der Wert 115,2 betragen.

Auf anderer Berechnungsgrundlage gab das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 92 an - der bundesweit zweitniedrigste Wert nach Schleswig-Holstein (58).

Hamburg hatte Mitte März die Corona-Notbremse gezogen, nachdem die Inzidenz über 100 gestiegen war. Als Messlatte - auch für mögliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen - sieht der rot-grüne Senat den von der Gesundheitsbehörde errechneten höheren Inzidenz-Wert.

Liegt die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100, müsste die Notbremse mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung am übernächsten Tag aufgehoben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob zwischen den fünf Werktagen Sonn- oder Feiertage liegen. Der Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, Martin Helfrich, betonte jedoch, dass es in Hamburg keinen Automatismus für die Aufhebung gebe. Der Senat werde am Dienstag über dieses Thema beraten, kündigte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) an.

Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit Corona in Hamburg gestorbenen Menschen gab das RKI mit 1503 an (Vortag 1502). Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde nachweislich 72 582 Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert; 64 000 von ihnen gelten dem RKI zufolge inzwischen als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden der Gesundheitsbehörde zufolge mit Stand Freitag 270 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen lag bei 115.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-447358/3