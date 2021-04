Tragödie in Hamburg

Tragödie in Hamburg Erzieherin bringt Corona aus der Kita mit – Mutter tot

Steffi Sudheimer (r.) mit ihrer Schwester Sabine in der Kita, aus der sie Corona mit nach Hause brachte.

Steffi Sudheimer steckte sich bei den „Elbpiraten“ an und gab das Virus an ihre Mutter weiter. Die 81-Jährige stirbt einsam in Klinik.