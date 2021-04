Schiffbau Werft Nobiskrug beantragt in der Corona-Pandemie Insolvenz

Eine Traditionswerft zollt der Krise Tribut. Nobiskrug in Rendsburg meldet Insolvenz an. Das kriselnde Geschäft mit Luxusjachten und die Corona-Pandemie brachten das Unternehmen in Bedrängnis.