UseTheNews: Wie geht es jungen Menschen in der Corona-Krise?

Das Hamburger Abendblatt möchte der jungen Generation eine Stimme geben. So können Jugendliche und junge Erwachsene teilnehmen.

Jugendliche und junge Erwachsene in der Corona-Krise: Mit der Aktion #UseTheNews will das Hamburger Abendblatt junge Menschen fragen, wie es ihnen geht und aufzeigen, wie sich die Pandemie auf ihr Leben und ihren Alltag auswirkt.

#UseTheNews Aufruf: Wie geht es jungen Menschen in der Corona-Krise?

Hamburg. Ein Jahr Corona: Was macht die Pandemie mit jungen Menschen? Wie sehr hat sich der Alltag verändert? Wie fühlt es sich an, nicht mehr gemeinsam mit Freunden im Klassenraum sondern alleine vor dem Laptop zu lernen? Das will das Abendblatt im Zuge der Aktion #UseTheNews von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen.

#UseTheNews: Wie erleben junge Menschen die Corona-Pandemie?

Gemeinsam mit den Medien "Spiegel", NDR und "Ostfriesen-Zeitung" möchte das Abendblatt die Sicht der jungen Generation hör- und sehbar machen – online, in der Zeitung, im Radio und im Fernsehen.

In kurzen Videos können die Teilnehmenden erzählen, wie es ihnen während der Corona-Krise geht.

Beantwortet werden sollen zunächst folgende drei Fragen:

Was vermisst du während der Pandemie besonders?

Was wirst du nach dem Lockdown als Erstes tun?

Worauf freust du dich nach Corona am meisten?

#UseTheNews ist ein gemeinsamer Aufruf von Hamburger Abendblatt, "Spiegel", NDR und "Ostfriesen-Zeitung".

Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert

Du willst bei #UseTheNews mitmachen? So geht es:

Einfach diesen Link anklicken oder den unten angezeigten QR-Code mit der Kamera deines Smartphones scannen. Melde dich mit deiner Telefonnummer an und bestätige deine Anmeldung mit dem dir zugesendeten Code. Nimm ein Video mit deinen Antworten auf unsere Fragen direkt auf dem Handy auf und lade es hoch.

Die Videos werden zunächst gesammelt und gesichtet. Anschließend berichten die teilnehmenden Medienmarken über Themen aus den Videos – auch unter Verwendung der hochgeladenen Videos. Da die Medien bei einzelnen Teilnehmern eventuell Nachfragen stellen möchten, gibt es in dem Portal die Möglichkeit, freiwillig seine Kontaktdaten zu hinterlassen.

Scanne diesen QR-Code mit deinem Handy: So gelangst du zu unserem Videoportal und kannst dort dein Video hochladen.

Foto: UseTheNews

Wichtig: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um mitmachen zu können. Jüngere Teilnehmer brauchen die Erlaubnis ihrer Eltern. Mit dem Hochladen stimmt der Teilnehmer der Verwendung und Veröffentlichung des Videos zu. Die Videos werden nur im Zusammenhang mit der genannten Aktion #UseTheNews verwendet.