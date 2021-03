Hamburger Hafen Nach Zwangspause: "Cap San Diego" sticht wieder in See

Begleitet von zwei Schleppern, macht sich die „Cap San Diego“ am Sonntagnachmittag auf den Weg nach Bremerhaven. Dort soll sie heute in der Werft eindocken.

Hamburgs bekanntestes Museumsschiff macht heute nach 140 Seemeilen in Bremerhavener Werft fest. Hier steht ein Check up für den TÜV an.