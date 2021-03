Musik Sasha singt in leerer Arena am Feuer für einen Fan

Sasha, Sänger, gibt für einen Fan, das Fame Forest-Lagerfeuerkonzert in der Barclaycard Arena.

Das dürfte der Traum vieler Fans sein: Ein Lieblingsmusiker singt am Lagerfeuer nur für einen selbst. Für eine Sächsin ist das in Hamburg Wirklichkeit geworden: Popsänger Sasha gab nur für sie ein Konzert - an einem Ort, wo sonst 15 000 Leute singen und jubeln.