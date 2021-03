Gesundheit Geschäfte in Schleswig-Holstein nach Schließung wieder offen

Neustart für den Einzelhandel im Norden: Die Geschäfte dürfen wieder aufmachen, aber nur eine begrenzte Zahl an Kunden hineinlassen. Bislang war nur "Click and Collect" möglich. Es sind auch wieder mehr private Treffen in der Corona-Pandemie erlaubt.