Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg auch am Wochenende weiter gestiegen. So hoch wie derzeit war sie zuletzt Anfang Februar. Außerdem musste die Polizei wieder Corona-Partys auflösen. Zum Wochenstart solle es Tausende kostenlose Schnelltests geben.