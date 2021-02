Jendrik Sigwart, Sänger und Musical-Darsteller, sitzt bei einem Fototermin an der Alster auf einem Geländer.

Ein gut gelaunter Sänger, fröhliche Musik und eine starke, zeitlose Botschaft: Mit diesen Zutaten geht Deutschland in diesem Jahr in den ESC-Wettbewerb. Jendrik Sigwart wird im Mai in Rotterdam "I Don't Feel Hate" singen. Und sein höchstes Ziel ist nicht der erste Platz.