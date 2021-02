Gesundheit Nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Flensburg

Ein Hinweisschild zur Maskenpflicht in der Fußgängerzone in der Flensburger Innenstadt.

Erstmals greift die Landesregierung in der Corona-Pandemie zu Ausgangsbeschränkungen. Sie gelten ab Samstag in Flensburg. Außerdem sind dort vorerst private Treffen verboten. Die Lage in der Stadt gebe "Anlass zu großer Sorge", sagt Ministerpräsident Günther.