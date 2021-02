Prozess in Hamburg: Einem heute 72 Jahre alten Molekularbiologen wird die unerlaubte Herstellung eines Krebsmedikaments sowie unerlaubtes Handeltreiben mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in insgesamt 400 Fällen vorgeworfen (Symbolbild).

72-jähriger Molekularbiologe soll das Medikament in Hamburg hergestellt und an Ärzte in In- und Ausland geliefert haben. Prozessstart.