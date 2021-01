Auto fährt auf Trecker auf: Zwei Menschen schwer verletzt

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen.

Erfde. Bei einem Auffahrunfall nahe Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Samstagabend waren ein Auto und ein Trecker auf der Bundesstraße 202 in gleicher Richtung unterwegs, als der Autofahrer von hinten auf den Trecker auffuhr, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen mitteilte. Der Grund hierfür könnte zu hohe Geschwindigkeit des Autos gewesen sein. Zwei Menschen seien bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Genauere Angaben zu den Verletzten konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.