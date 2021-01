Günther: Mit Laschet gut für die Zukunft aufgestellt

Berlin/Kiel. Für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verkörpert der neu gewählte CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet Vertrauen und Zusammenhalt. "Deshalb bin ich mir sicher, dass wir mit ihm unseren erfolgreichen Kurs der Mitte fortsetzen und gut für die Zukunft aufgestellt sind", sagte Günther, der auch Landesvorsitzender der Nord-CDU ist, am Samstag. "Im Namen der CDU Schleswig-Holstein gratuliere ich ihm herzlich zur Wahl und wünsche ihm alles Gute für seine Arbeit." Laschet habe die Mehrheit der Delegierten mit einer "beeindruckenden und authentischen Rede" auf dem Parteitag erreicht.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet soll Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Der 59-Jährige setzte sich am Samstag auf dem digitalen CDU-Parteitag in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden.

Günther hatte bereits im Dezember seinem Amtskollegen Laschet den Rücken gestärkt und seine Präferenz für dessen Team mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekräftigt. Distanz zu Merz hatte Günther in der Vergangenheit wiederholt deutlich gemacht.