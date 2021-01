Auf der Suche nach Freiwilligen: Aktivoli 2021 digital

In diesem Jahr findet die Freiwilligenbörse digital statt. Per Videochat wird über die Möglichkeiten für Engagement informiert.

Hamburg. Am 14. Februar findet in Hamburg die 22. Aktivoli Freiwilligenbörse statt – vollkommen digital und dezentral. Im Rahmen der Veranstaltung werden online mehr als 150 virtuelle Messestände freigeschaltet, an denen die Besucher per Videochat mit den Ausstellerinnen und Ausstellern in Kontakt treten können.

Das digitale Format und die Festlegung auf den Valentinstag als Veranstaltungsdatum sind dabei kein Zufall, wie Jens Stappenbeck, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg, erklärt: „Valentinstag, das ist eigentlich ein Tag der Nähe, des Zusammenseins – die Corona-Krise aber macht es erforderlich, Abstand zu wahren. Davon wollten wir uns nicht entmutigen lassen und haben beschlossen, in 2021 neue Wege zu gehen.“

Interessierte können sich bereits jetzt über die neue Plattform auf die Suche nach Möglichkeiten für ein bürgerliches Engagement in Norddeutschland begeben. Das Angebot ist vielseitig und reicht von Ehrenämtern im Pflege- und Gesundheitsbereich bis hin zu Freiwilligenstellen im Umwelt- und Katastrophenschutz. Auch nach unterschiedlichen Formen des Engagements lässt sich die Plattform durchsuchen.

Aktivoli: Blog informiert über Projekte und News

Es werden sowohl längerfristige Freiwilligenstellen, etwa ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), als auch kurzfristige Engagements angeboten. Abgerundet wird die digitale Info-Palette durch einen Blog, auf dem fortlaufend über aktuelle Projekte und Neuigkeiten informiert wird.

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard appelliert an alle Hamburger, davon Gebrauch zu machen. „Nutzen Sie die Möglichkeiten, die die virtuelle Welt uns allen in Zeiten des Abstands bietet“, sagte die SPD-Politikerin. Alle Informationen zur Teilnahme und zur Suche nach Möglichkeiten für bürgerliches Engagement finden Sie auf der Aktivoli-Plattform unter https://aktivoli-boerse.de/.

( hpfh )