Rückschlag in der Corona-Pandemie: Weniger Impfstoff für Hamburg

Hamburg. Produktionsprobleme beim Biontech-Impfstoff gefährden die Hamburger Corona-Bekämpfung. Eine für Freitag geplante Ausweitung der verfügbaren Termine musste die Gesundheitsbehörde kurzfristig absagen. Ursache: Der Pharma-Konzern Pfizer, der den Impfstoff herstellt, will seine Produktionsanlage in Belgien umbauen und vergrößern. Zeitweise werde deshalb die Liefermenge reduziert werden müssen, teilte Pfizer am Freitag mit. „Derzeit ist nicht absehbar, mit wie vielen Dosen wir rechnen können“, sagte Behördensprecher Martin Helfrich.

Für die Hamburger ist das eine schlechte Nachricht. Am Donnerstag waren nahezu alle neuen Impftermine in den Messehallen schnell ausgebucht. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die die Hotline 116 117 betreibt, registrierte rund 16.500 Anrufe. Etwa ein Drittel der Anrufer kam nicht durch.

Hoffnung auf mehr Impfstoff ab Mitte Februar

Der Ansturm kam nicht überraschend. Rund 114.000 Bürger, die 80 Jahre und älter sind, hatten in den vergangenen Tagen Post von der Sozialbehörde bekommen, darin alle wichtigen Informationen zur Corona-Impfung und die Bitte der Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD): „Setzen Sie sich mit dem Thema Impfung auseinander.“ Viele Hamburger kamen offenbar zu dem Schluss: Wir lassen uns impfen.

Die Termine können nur per Telefon und via Internet gebucht werden, nicht aber vor Ort im Impfzentrum. Am Donnerstag ging es um den Zeitraum vom 25. Januar bis 14. Februar. Laut Gesundheitsbehörde wurden rund 20.000 Termine vergeben. Leonhard hofft, dass ab Mitte bis Ende Februar deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht, wenn nach Biontech auch der US-Hersteller Moderna regelmäßig größere Mengen liefere.

Nächste Corona-Konferenz mit Ministerpräsidenten schon früher

Wegen der nur leicht gesunkenen Corona-Infektionszahlen und der englischen Mutante des Virus will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die nächste Corona-Konferenz mit den Ministerpräsidenten auf kommenden Dienstag vorziehen, um über neue Maßnahmen zu beraten. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßte das am Freitag.

Die gute Nachricht: In Hamburg sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag so stark wie seit Langem nicht mehr: von 130,8 am Vortag auf nun 117,2. ​

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus ganz Norddeutschland:

Hamburg: 279 neue Corona-Fälle (gesamt seit Pandemiebeginn: 42.355), 539 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (davon 93 auf Intensivstationen), 882 Todesfälle (+17). Sieben-Tage-Wert: 117,2 (Stand: Freitag).

279 neue Corona-Fälle (gesamt seit Pandemiebeginn: 42.355), 539 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (davon 93 auf Intensivstationen), 882 Todesfälle (+17). Sieben-Tage-Wert: 117,2 (Stand: Freitag). Schleswig-Holstein: 422 neue Corona-Fälle (30.566), 398 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 71), 648 Todesfälle (+24), Sieben-Tage-Wert: 87,2 (Stand: Freitag).

422 neue Corona-Fälle (30.566), 398 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 71), 648 Todesfälle (+24), Sieben-Tage-Wert: 87,2 (Stand: Freitag). Niedersachsen: 1473 neue Corona-Fälle (126.235), 1404 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 288), 2572 Todesfälle (+62). Sieben-Tage-Wert: 105,7 (Stand: Freitag).

1473 neue Corona-Fälle (126.235), 1404 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 288), 2572 Todesfälle (+62). Sieben-Tage-Wert: 105,7 (Stand: Freitag). Mecklenburg-Vorpommern: 379 neue Corona-Fälle (16.373), 355 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 93), 296 Todesfälle (+14). Sieben-Tage-Wert: 116,0 (Stand: Freitag).

379 neue Corona-Fälle (16.373), 355 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 93), 296 Todesfälle (+14). Sieben-Tage-Wert: 116,0 (Stand: Freitag). Bremen: 84 neue Corona-Fälle (14.785), 143 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 30), 230 Todesfälle (+3) Sieben-Tage-Wert Stadt Bremen: 80,2 / Stadt Bremerhaven: 66,2 (Stand: Freitag; Bremen gibt den Inzidenzwert nur getrennt nach beiden Städten an).