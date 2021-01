Fußball FC St. Pauli will auch in Hannover punkten

Hamburg. Mit dem Rückenwind des 1:1-Teilerfolgs gegen den Tabellendritten Holstein Kiel gehen die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli in das nächste Nordderby bei Hannover 96. Beim Gastspiel in Niedersachsen wollen die Hanseaten am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) anknüpfen an die "gute Mannschaftsleistung, die Mut macht für die Zukunft", wie es Trainer Timo Schultz ausdrückte.

Hoffnungsträger sind die Winterzugänge Omar Marmoush in der Offensive und Dejan Stojanovic im Tor sowie Torjäger Guido Burgstaller, der nach langer Verletzungspause gegen Kiel erstmals wieder in der Startelf stand. Allerdings gilt es für den abstiegsgefährdeten Club, eine schwarze Serie zu beenden: Der letzte Auswärtssieg außerhalb Hamburgs gelang am 2. März 2019 mit 1:0 in Paderborn.