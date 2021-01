Pokal-Achtelfinale von Kiel gegen Darmstadt am 2. Februar

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet sein nächstes DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 am 2. Februar. Das geht aus den am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichten Ansetzungen für das Achtelfinale des nationalen Cup-Wettbewerbs hervor. Wie die Kieler dazu mitteilten, wird die Partie im Holstein-Stadion um 18.30 Uhr angepfiffen. In der Runde zuvor hatten sich die Norddeutschen am Mittwochabend überraschend im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München durchgesetzt.

( dpa )