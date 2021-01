Hamburger CDU: Digitalisierung ist Schicksalsfrage

Hamburg. Die CDU-Opposition fordert in einem Bürgerschaftsantrag einen Aktionsplan „Digitaler Aufbruch für Hamburg“. Unter Federführung ihres wirtschaftspolitischen Sprechers Prof. Götz Wiese hat die CDU-Fraktion einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt, um eine „echte Innovationskultur“ in der Stadt zu entwickeln.

„Hamburg ist nicht fit für die Digitalisierung. Der Wirtschaftsstandort Hamburg ist nicht ausreichend für die kommenden Jahrzehnte gerüstet“, lautet die Einstiegsdiagnose des Antrags, der dem Abendblatt vorliegt. Die Digitalisierung biete Chancen gerade „in den zentralen industriepolitischen Zukunftsaufgaben der Gesundheitsversorgung, der Energie- und Verkehrswende und der Stadt-

entwicklung“, aber: „Die Zeit drängt. Der Wettbewerb ist hart.“

CDU sieht positive Ansätze in der Wissenschaftspolitik

Die Union beruft sich auf eine Studie der Handelskammer, in der es heißt: „Der Stadt insgesamt fehlen innovative Leuchttürme, die international für ein junges und dynamisches Hamburg stehen.“ Vor allem der Universitäts- und Forschungslandschaft gelinge der Innovations- und Technologietransfer von Wissenschaft in die Wirtschaft im internationalen Vergleich zu wenig. Laut CDU kommt den Metropolregionen im Standortwettbewerb um die digitale Revolution die Aufgabe zu, attraktive Rahmenbedingungen für die Wirtschaft der Zukunft zu setzen. „In diesem Wettbewerb fällt Hamburg – gerade auch innerhalb Deutschlands mit seinem starken Nord-Süd-Gefälle – immer weiter zurück“, heißt es in dem Antrag unter Hinweis auf den OECD-Bericht zur Entwicklung der Metropolregion Hamburg aus dem Jahr 2019.

Die CDU sieht im rot-grünen Koalitionsvertrag positive Ansätze in der Wissenschaftspolitik. „Von einer umfassenden Innovations- und Ausgründungskultur ist Hamburg aber noch weit entfernt“, heißt es weiter. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (FuE) sei zu gering. „Es ist besorgniserregend, dass Hamburgs Wirtschaft nur unterdurchschnittlich in FuE investiert“, schreibt die CDU-Fraktion. Die Ausgaben in Hamburg lagen 2018 bei 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Deutschland insgesamt bei 3,3 Prozent, in Baden-Württemberg bei 5,68 Prozent.

In Hamburg gibt es 40 Patentanmeldungen auf 100.000 Einwohner

Ein weiterer Indikator: In Hamburg gibt es 40 Patentanmeldungen auf 100.000 Einwohner, in Deutschland insgesamt sind es 56 und in Baden-Württemberg 138. „Ziel muss es sein, Hamburg wirklich zu einem Innovations-Biotop für Wissenschaftler, Firmen, Gründer, Tüftler, Dienstleister und Geldgeber werden zu lassen“, heißt es in dem CDU-Antrag. Es brauche ein breites Umfeld, in dem sich kreative Köpfe der Digitalwirtschaft langfristig wohlfühlen und unternehmerisch entfalten können. „Bayern, Nordeuropa, Israel und Kalifornien, aber auch andere Regionen machen dies vor.“

Neben der Ansiedlung forschungsintensiver, innovativer Unternehmen müsse sich die Stadt um die Ansiedlung weiterer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im Bereich Anwendungsorientierung bemühen. Außerdem müsse die Zusammenarbeit in der Metropolregion zum Beispiel durch eine norddeutsche Innovationsagentur verstärkt sowie die Genehmigung von Forschungs- und Innovationsvorhaben vereinfacht und beschleunigt werden.

Fachkräftemangel im Digitalbereich

„Hamburg hat im deutschen und europäischen Vergleich massiv an Attraktivität als Standort für Neugründungen oder Firmenansiedlungen verloren“, schreibt die CDU. Große Digitalunternehmen bauten ihr Deutschland-Geschäft aus, ohne dass Hamburg im Mittelpunkt stünde. Grund sei „auch der eklatante Fachkräftemangel im Digitalbereich“. Bei der Ausbildung von Informatikern sei Hamburg seit jeher schwach aufgestellt. Die Stadt müsse zu einer „renommierten Ausbildungsstätte für die IT- und Digitalwirtschaft“ werden.

Die CDU fordert außerdem „eine moderne Infrastruktur für Menschen mit Gründergeist und digitalem Fachwissen – von Forschungslaboren über Büros und Co-Working Spaces bis zu Begegnungsstätten und bezahlbarem Wohnraum“. Dringend erforderlich sei auch eine „Breitbandoffensive“ zum Ausbau des Glasfasernetzes. Noch immer seien industriell geprägte Stadtteile im Süden und Teile der Innenstadt nicht entsprechend ausgerüstet.

Lesen Sie auch:

„Wirtschaftlich ist die Digitalisierung eine Schicksalsfrage im Standortwettbewerb. Wenn wir die Chancen in Hamburg nicht nutzen, dann wandern Wohlstand und Arbeitsplätze ab“, sagt Götz Wiese. „Wir müssen das Signal senden: Wir wollen Innovation! Wir wollen die Leistungsträger der Digitalwirtschaft nach Hamburg holen!“