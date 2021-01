Milliardenprojekt A26 Ost: Autobahn GmbH weist Kritik zurück

Der Nabu hatte von einer Verdoppelung der geplanten Kosten gesprochen – tatsächlich seien die Zahlen veraltet, so die GmbH.

Hamburg. Wird das Autobahnprojekt A26 Ost doch nicht doppelt so teuer, wie es der Naturschutzbund (Nabu) am Mittwoch behauptet hat? Der Nabu nannte die Summe von 1,8 Milliarden Euro statt 900 Millionen wie veranschlagt.

Christian Merl, Sprecher der Autobahn GmbH, wies diese Darstellung zurück: „Der Nabu zitiert aus dem Finanzierungs- und Realisierungsplan, der im Dezember von den für Verkehr und Haushalt zuständigen Ausschüssen des Deutschen Bundestages genehmigt worden ist. In diesem werden die Kosten langfristig geplanter Großprojekte mit Preis- und Risikozuschlägen versehen. So werden hier Annahmen für die Baupreissteigerungen in der Zukunft, Planungskosten und Baurisiken miteingepreist, die unter Umständen nicht eintreten werden. Diese Betrachtungsweise ist auf Bundesebene ein Novum, das im Zuge der Autobahnreform mit 1.1.2021 eingeführt wurde."

Baukosten der A26 Ost: Nabu arbeitet mit "veralteten Zahlen"

Die hochgerechneten Baukosten der A26 Ost, die insbesondere den von der Bevölkerung und Hamburg gewünschten rund 1,5 km langen Tunnel Wilhelmsburg beinhalteten, liegen Merl zufolge laut aktuellem Stand bei rund 1,6 Milliarden Euro und seien vom Bund genehmigt worden: „Hamburg beteiligt sich an den Kosten des Lärmschutztunnels. Die vom Nabu genannten Kosten von 900 Millionen Euro sind veraltet und enthalten nicht die Kosten des äußerst sinnvollen und für die Bevölkerung Wilhelmburgs wichtigen Lärmschutztunnels."

Der Nutzen-Kosten-Faktor, der immer im Genehmigungsverfahren entscheidend sei, werde trotz der hohen Kosten bei weitem eingehalten, betonte der Sprecher. „Volkswirtschaftlicher Nutzen und auch der Nutzen für die Bevölkerung durch einen über das notwendige Maß hinausgehenden Lärmschutz überwiegen bei der A 26 Ost!“ Der Nabu hatte auch den Eingriff in die Natur und die Landschaft kritisiert.

