Fußball Holstein Kiel leiht Makana Baku an Warta Posen aus

Kiel. Holstein Kiel lässt seinen Offensivspieler Makana Baku bis zum Saisonende als Leihgabe zum polnischen Fußball-Erstligisten Warta Posen ziehen. Der 22-Jährige solle bei dem Tabellen-14. der Ekstraklasa mehr Einsatzzeit bekommen, teilte der Zweitliga-Dritte am Donnerstag mit. Baku war 2019 vom damaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach nach Kiel gewechselt. Bislang bestritt er 22 Spiele für die Kieler. Aktuell spielt er in dieser Saison keine Rolle bei Trainer Ole Werner. Baku besitzt in Kiel noch einen Vertrag bis zum 30 Juni 2022.