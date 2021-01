Hamburg: Lastenrad statt Lieferwagen – Waren-Mikrodepot in der City

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) testete am Donnerstag ein Elektro-Lastenrad der Deutschen Post bei der Vorstellung eines Mikrodepots für Warenlogistik in der Innenstadt. Mit dem Gemeinschaftsprojekt der Hamburger Hochbahn, Rewe, Hermes, UPS und Deutsche Post soll die Warenlogistik im Stadtverkehr per Lastenfahrrad erprobt werden.