Flughafen Hamburg: Warum Juni 2021 mehr Flugzeuge über die City fliegen

Hamburg. Über der Hamburger Innenstadt wird es ab dem 2. Juni 2021 mehr Flüge geben – und damit mehr Fluglärm. Grund für die zusätzlichen Flugbewegungen am Himmel über der City sind jährliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen, wie der Hamburg Airport am Donnerstag mitteilte.

Für die notwendigen Arbeiten muss die Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) vom 2. Juni (6 Uhr) bis einschließlich 9. Juni (23 Uhr) gesperrt werden. Während dieser Woche wickelt Fuhlsbüttel nach eigenen Angaben den gesamten Flugbetrieb über die Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) ab. Neu ist jedoch: Durch ein nach eigenen Angaben "optimiertes Verfahren" verkürzt sich die Sperrzeit der Bahn um eine Woche.

Hamburg Airport: Weniger wartungsbedingte Einschränkungen

Die restlichen Arbeiten verteilt der Hamburger Flughafen auf das gesamte Jahr. Dadurch sind zwar regelmäßig kurze Sperrungen jeweils einer Start- und Landebahn notwendig, aber der Vorteil ist: Es wird weniger wartungsbedingte Einschränkungen für den Flugbetrieb und die Flughafen-Nachbarn in den Tagesrandstunden geben.

„Wir haben das verkehrsärmere Jahr 2020 genutzt, um die Prozesse bei den jährlich notwendigen Instandhaltungsarbeiten am Hamburg Airport unter die Lupe zu nehmen und zu optimieren", sagt David Liebert, Bereichsleiter Real Estate Management am Hamburg Airport.

Wissenwertes zum Hamburger Flughafen:

Der Hamburg Airport hat zwei Terminals und liegt nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt

Er wurde 1911 angelegt und ist der älteste durchgängig an einem Ort betriebene Flughafen in Deutschland

Seit 2016 wird der Flughaften auch Hamburg Airport Helmut Schmidt genannt

Er umfasst inzwischen eine Fläche von 570 Hektar

Rund 60 Airlines fliegen den Hamburger Flughafen normalerweise an

Im September Start- und Landebahn Norderstedt/Alsterdorf gesperrt

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Start- und Landebahn 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) sind vom 8. September (6 Uhr) bis einschließlich 15. September (23 Uhr) geplant. Während dieser Zeiten starten und landen alle Flugzeuge auf der Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn).

Auch 2021 gibt es am Hamburg Airport Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen.

Die Arbeiten, die auf das Jahr verteilt werden, führt der Hamburg Airport in den Wintermonaten an einem Tag pro Woche und in den Sommermonaten an zwei Tagen pro Woche durch, heißt es in der aktuellen Mitteilung weiter. Die Instandhaltungsarbeiten starten jedoch frühestens um 10.30 Uhr und enden spätestens um 16.30 Uhr. "Auf diese Weise werden zum Beispiel wartungsbedingte Änderungen der Start- und Landerichtungen in den Morgen- und Abendstunden vermieden", heißt es vonseiten des Airports.

Hamburger Flughafen bietet nun besonderen Service an

Während der jeweils einwöchigen Sperrungen der Start- und Landebahnen werden folgende Arbeiten erledigt: Beseitigung von Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten, das Spülen der Siel-Leitungen, die Erneuerung der Markierungen, der Austausch und die Instandhaltung der Startbahnbefeuerung. "Diese jährlichen Maßnahmen sind notwendig, um einen kontinuierlich sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten", teilte der Flughafen mit.

Der Airport Hamburg hat zudem einen neuen besonderen Service eingerichtet: Um die Flughafen-Nachbarn und andere Interessierte über die Termine der Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Laufenden zu halten, wurde ein Newsletter eingerichtet. "Nach einmaliger Anmeldung erhalten Abonnenten alle Termine und Informationen rund um die Pistensperrungen direkt in ihr E-Mail-Postfach", so der Flughafen.

