Bürgerschaft hält Lockdown für nötig: nur AfD nicht

Das Rathaus in Hamburg spiegelt sich in einer Regenpfütze.

Hamburg. Mit Ausnahme der AfD haben alle Fraktionen der Bürgerschaft den verlängerten und verschärften Lockdown als notwendig im Kampf gegen die Corona-Pandemie bezeichnet. Vertreter der Regierungsfraktionen sprachen am Mittwoch von verantwortungsvollem Handeln des Senats und appellierten wie CDU und Linke an die Bürger, sich an die Beschränkungen zu halten und Kontakte zu vermeiden.

CDU und Linke kritisierten aber das Krisenmanagement des Senats, insbesondere von Schulsenator Ties Rabe (SPD), der die Hamburger Schulen nicht ausreichend auf den Distanzunterricht vorbereitet habe. Die AfD wies die Grundrechtseinschränkungen als unverhältnismäßige Knechtung einer ganzen Gesellschaft zurück.

Die Debatte über die Eindämmungsverordnungen des Senats standen am Anfang der Bürgerschaftssitzung, bei der auch der Haushaltsplanentwurf des rot-grünen Senats für die Jahre 2021/22 debattiert werden sollte.